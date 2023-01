Il nome nuovo per il calciomercato dell' Inter è Perr Schuurs . Secondo quanto riportato da Tuttosport , sono partite "una serie di manovre e sondaggi posti in essere dai vertici dell’Inter, decisi a seminare il terreno per l’estate. Schuurs non è l’unico difensore nella cesta degli obiettivi, in considerazione del più che probabile addio di Skriniar in scadenza a giugno".

"Escludendo ovviamente i big ultracostosi, Schuurs in questo momento è considerato dall’Inter uno dei migliori prodotti in azione in Italia, se non già il migliore, nel rapporto qualità/prezzo", riporta ancora il quotidiano. Ci sarà presumibilmente concorrenza. "Un anno e mezzo fa anche il Milan aveva messo nel mirino Schuurs. Sondaggi preventivi sono intanto stati effettuati pure dal Napoli: non sia mai che in estate arrivasse una superofferta per il coreano Kim. E anche dalla Premier si sono già uditi più rumours sul granata (Liverpool, Tottenham), senza dimenticare l’interesse che aveva manifestato il Psg in estate quando Schuurs era ancora ad Amsterdam".

La valutazione, sempre secondo il quotidiano, potrebbe essere attorno ai 25 milioni di euro. Il Toro lo ha pagato 9 milioni più bonus fino a un massimo di altri 2,3 milioni. Per la possiible sostituzione i granata guardano allo svedese Hien, 23enne del Verona.