Nessun incedibile anche quest'anno in casa Inter, con Marotta e Ausilio che conoscono a memoria l'indicazione di Suning: fare cassa e poi comprare, come l'anno scorso. Per questo motivo, proprio come l'anno scorso, molto probabilmente un pezzo da novanta sarà sacrificato e tutti gli indizi portano a Lautaro Martinez. L'argentino a La Spezia è partito dalla panchina, con Inzaghi che gli ha preferito inizialmente Dzeko e Correa, per poi entrare e mettere a referto gol e assist a Sanchez.

L'Atletico Madrid è determinato a mettere a segno il colpo sfumato un’estate fa e l'Inter - come conferma Tuttosport - ha già individuato in Paulo Dybala il sostituto del Toro. L'idea sarebbe quella di accumulare 100 milioni dalle cessioni: almeno 70 da Lautaro e il resto, chissà, da addii di giovani controllati come Pinamonti, Agoume, Satriano, Esposito, Dalbert, Lazaro e Sensi.