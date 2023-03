C’è ancora Antonio Conte nei pensieri dell’Inter. Lo scrive stamane Tuttosport , che rilancia la candidatura dell'ex tecnico nerazzurro per la prossima stagione. Un'eventualità che ha preso ancor più corpo dopo l'ammissione dell'allenatore pugliese di voler tornare in Italia. "Potrebbe anche prendersi un anno sabbatico l’ex ct, ma il corteggiamento nerazzurro è iniziato sotto traccia per capire quali siano i reali orientamenti dell’uomo che ha portato in dote lo scudetto numero 19 - si legge -. Il prossimo, sarà quello della seconda stella, traguardo che regalerebbe un posto speciale nella storia nerazzurra a Suning e agli attuali dirigenti, tutti legati all’Inter da un contratto in scadenza nel 2025".

Un rendimento deludente nonostante la costruzione di una squadra pronta per vincere lo scudetto, come spiegano bene gli arrivi di Lukaku e Mkhitaryan oppure la mancata cessione di Skriniar al PSG in estate. Otto ko in campionato e in trasferta ben 24 gol incassati: numeri pessimi. "Inzaghi molto si giocherà martedì al Dragão contro il Porto dove andrà difeso con i denti l’1-0 dell’andata (un possibile altro successo in Coppa Italia non è considerato dirimente nelle scelte sul futuro dell’allenatore), ma pure un cammino super in Champions potrebbe non bastare. Soprattutto se a Steven Zhang fosse proposto come alternativa l’uomo che, oltre a conquistare l’ultimo scudetto, è riuscito a tirare fuori il meglio da Romelu Lukaku che, proprio a Milano con Conte, ha disputato le migliori stagioni in carriera", insiste TS. E per Conte, vincere la seconda stella, sarebbe uno stimolo enorme.

