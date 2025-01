Uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter per l'estate sarà il nuovo difensore centrale. Le condizioni fisiche di Acerbi e l'età che avanza obbligano la dirigenza a non poter più rinviare l'operazione, nonostante De Vrij abbia dato ottime risposte durante la lunga assenza dell'ex Lazio: l'olandese - assicura oggi Tuttosport tra le sua pagine - proseguirà la sua avventura a Milano, con l'attuale contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe anche essere prolungato di un'altra stagione.

Sono diversi i nomi annotati sul taccuino degli addetti ai lavori nerazzurri, con Sam Beukema che nelle ultime settimane si è preso lo scettro di prima opzione. Il difensore del Bologna piace perché forte nella fase di marcatura ma anche in quella di impostazione del gioco, senza tralasciare la duttilità che gli consentirebbe di agire sia da centrale che da alternativa a Pavard sul centrodestra. L'Inter apprezza e segue anche il suo compagno di squadra Jhon Lucumì, ma resta viva anche la concorrenza degli atalantini Isak Hien e Giorgio Scalvini (l'italiano piace in prospettiva, ma non convince pienamente per l'abilità in marcatura). Il quotidiano torinese completa l'elenco della lunga lista di obiettivi con Mario Gila della Lazio, il giovane Pietro Comuzzo della Fiorentina e Jaka Bijol dell'Udinese

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!