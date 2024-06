Risolta la questione Lautaro, l'attenzione dell'Inter si sposterà su Denzel Dumfries, prima di pensare ai vari altri reparti come porta, difesa e attacco. L'eventuale addio dell'olandese, nel caso in cui non si dovesse trovare l'accordo tra le parti, comporterebbe ai campioni d'Italia un'ulteriore impegno di mercato: l'acquisto di un sostituto sarebbe praticamente d'obbligo. Marotta, Ausilio e Baccin si sono già mossi in tal senso, individuando l'eventuale profilo che possa prendere il testimone dell'ex PSV. Trattasi di Yukinari Sugawara.

Il laterale giapponese quasi ventiquattrenne dell’AZ Alkmaar, reduce da una buona stagione, ha stregato i nerazzurri, attratti anche - come sottolinea Tuttosport - dal contratto in scadenza nel 2025. Deadline che costringe implicitamente l’AZ, nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare, "a trattare per non rischiare di perderlo a zero tra un anno".

