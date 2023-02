"Piero Ausilio è in missione a Londra" esordisce Tuttosport che parla di blitz di missione londinese di mercato per il direttore sportivo dell'Inter che, approfittando di un calendario che vede la squadra di Inzaghi impegnata soltanto lunedì a Marassi con la Sampdoria, si è recato nella giornata di oggi nella capitale inglese per alcuni incontri di lavoro. "Obiettivo, dovendo vendere per 60 milioni entro il 30 giugno, è mettere in vetrina i gioielli della casa, in primis Denzel Dumfries su cui il Chelsea ha già fatto più di un pensiero" si legge tra le righe dell'edizione online del quotidiano torinese che continua: "In entrata occhio a Neto che è in scadenza di contratto con il Bournemouth e potrebbe essere un affidabilissimo vice-Onana, sempre che non arrivi un’offertona per il numero 1 camerunese che potrebbe essere pure lui sacrificato sull’altare dei conti, non a caso l’Inter aveva pensato a Sommer, prima che firmasse per il Bayern".