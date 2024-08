L'Inter prova la sgasata decisiva per Tomas Palacios. Il difensore argentino classe 2003 è il prescelto della dirigenza per completare il pacchetto arretrato di questa stagione, ma per arrivare alla fumata bianca c'è da trattare e da risolvere il problema del cartellino visto che l'Independiente Rivadavia, club in cui il giocatore è ora in prestito, può far valere un'opzione per acquistarne il 50% a 2 milioni di euro.

La novità - riferisce SportMediaset - è che il club nerazzurro ha aggiunto alla cifra di 6 milioni di euro da versare nelle casse del Talleres (società in possesso del cartellino del giocatore) anche una percentuale sulla rivendita. Potrebbe essere questa, come circolato nelle scorse ore, la chiave per l’accelerata giusta che può portare alla chiusura della trattativa.

