Il discorso per il rinnovo di Milan Skriniar è stato posticipato al post Supercoppa Italiana di Riyad. Come conferma Sportmediaset , l'Inter ha fatto la sua proposta, immodificabile, con stipendio raddoppiato dagli attuali 3 milioni di euro a 6 milioni più bonus a stagione. Lo slovacco, com'è noto, sceglierà tra i nerazzurri e il PSG. Fiducia molto più marcata per Edin Dzeko , altro giocatore in scadenza di contratto e il cui rinnovo verrà trattato a partire dal prossimo mese con tranquillità. Il bosniaco al momento guadagna intorno ai 5 milioni di euro a stagione, l'Inter gli offrirebbe il prolungamento di un anno con un'opzione per l'annata successiva e stipendio ritoccato verso il basso intorno ai 4 milioni più bonus (confermata quindi la nostra esclusiva di ieri).

Il club nerazzurro poi dovrà fare anche le sue valutazioni su Romelu Lukaku e Joaquin Correa, per questo nel mirino c'è Marcus Thuram. Per il francese occhio come sempre al Chelsea che potrebbe pensare di prenderlo in questa stagione, anche se le dichiarazioni rilasciate in queste ore dal tecnico del Borussia Mönchengladbach Daniel Farke smentiscono l'ipotesi di un addio già in questa finestra di mercato invernale.

