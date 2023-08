In casa Inter c'è ansia sul fronte Pavard. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco non ha individuato ancora il sostituto che darebbe il via libera alla trattativa. Oggi il difensore francese è tornato ad allenarsi dopo aver saltato la partita di ieri. Chalobah del Chelsea è un profilo seguito dalla dirigenza del club tedesco che ha sondato anche la pista che porta a Kalulu: no del Milan che valuta il francese sui 30 milioni di euro. L'Inter potrebbe decide di abbandonare la pista entro due giorni e andare su Schuurs del Torino.