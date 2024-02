Stefano Sensi salta la trasferta di Roma. Come riferisce Sky Sport, l'ex Sassuolo non è partito con la squadra alla volta della Capitale, ma ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile in macchina dopo aver accusato qualche linea di febbre al termine dell'allenamento. Una defezione dell'ultim'ora che restringe ulteriormente le opzioni a centrocampo di Simone Inzaghi che, lo ricordiamo, dovrà fare già a meno di Davide Frattesi, ai box per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra accusato: al posto di Sensi è stato convocato il Primavera Ebenezer Akinsanmiro.

