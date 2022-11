Dopo la formazione sperimentale schierata martedì sera a Monaco di Baviera, nella partita persa senza conseguenze contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi è pronto a puntare sul miglior undici possibile per provare a battere la Juventus a domicilio: stando a quanto riferisce Sky Sport, Francesco Acerbi dovrebbe essere preferito a Stefan de Vrij al centro del trio difensivo completato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. In mezzo nessuna sorpresa: Marcelo Brozovic corre verso la convocazione, ma sarà ancora Hakan Calhanoglu a svolgere il ruolo del play con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati; sulle corsie fiducia a Federico Dimarco e Denzel Dumfries. In attacco, vista l'indisponibilità di Romelu Lukaku, la coppia scontata è Dzeko-Lautaro Martinez.