Nicolò Barella ha svolto lavoro personalizzato sul campo dell'Hemberg-Stadion Nord di Iserlohn, dove la Nazionale italiana sta preparando la partita d'esordio di Euro 2024 contro l'Albania, in programma sabato sera a Dortmund. Il centrocampista dell'Inter sta provando a recuperare in tempo per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti almeno per la panchina dopo aver rimediato negli scorsi giorni un affaticamento muscolare. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!