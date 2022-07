Nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle mosse di mercato dell'Inter. Come anticipato dalla nostra redazione ( LEGGI QUI ), nel pomeriggio si sono presentati nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione Moussa Sissoko , agente tra gli altri di Ousmane Dembele e di Dan-Axel Zagadou , e Houssine Kharja , ex calciatore del Biscione . L'emittente televisiva conferma che c'è stato un dialogo tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti del difensore centrale francese, attualmente svincolato dopo aver appena concluso la propria esperienza al Borussia Dortmund.

Al momento - aggiunge Sky - si registra una fase di stallo su Milan Skriniar: il PSG non ha ancora fatto il passo decisivo, tanto che da diversi giorni si registra silenzio e nessun altro passo avanti nella trattativa. "L'eventuale ingaggio di Zagadou dipende anche da come procederà la trattativa per Milenkovic, che è il primo obiettivo in caso di cessione dello slovacco", aggiunge Gianlucadimarzio.com.