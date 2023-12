Stessa nazionalità, stesso infortunio nella stessa partita: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sono tornati dalla trasferta di Napoli accusando entrambi un risentimento muscolare, agli adduttori per il centrale e ai flessori della coscia sinistra per l'esterno. I due giocatori saranno rivalutati la prossima settimana, come riportato dal club nerazzurro, anche se Sky Sport fa trapelare le prime indiscrezioni sui tempi di recupero: l'obiettivo dei due giocatori è tornare a disposizione per l'ultimo match del 2023, quello del 29 dicembre in casa contro il Genoa.