Dopo le dichiarazioni di Piero Ausilio e soprattutto dopo che Alessandro Buongiorno sembra ormai avere preso il treno per Napoli, l'Inter, secondo Sky Sport, ha già pronta una manovra per arrivare al difensore annunciato dal ds nerazzurro a Forte dei Marmi. A inizio prossima settimana, Ausilio, Dario Baccin e Beppe Marotta porteranno ad Oaktree tre piani per giungere all'obiettivo: un giovane, un giocatore esperto o affidabile o un parametro zero, nello specifico Mario Hermoso.

Oaktree vorrebbe fare un investimento un giovane, ma se riterrà lo spagnolo una soluzione ideale da affidare a Simone Inzaghi allora ci si muoverà per portarlo in nerazzurro. Altrimenti l'Inter si tufferà su nomi giovani ancora da individuare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!