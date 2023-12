L'unico dubbio nella testa di Inzaghi per Lazio-Inter di domenica sera è legato alla fascia destra. Questo quanto raccontano da Appiano Gentile i colleghi di Sky Sport, che dopo l'allenamento di oggi in cui si è rivisto anche Benjamin Pavard (RILEGGI QUI) racconta di una novità tattica per la corsia di destra, in queste settimane orfane dell'infortunato Denzel Dumfries: nelle prove di oggi è stato infatti schierato in quella posizione Carlos Augusto, con Matteo Darmian basso nei tre dietro.

Una delle alternative di ruolo è Juan Cuadrado ma secondo l'emittente l'opzione più probabile è di vedere Darmian come quinto a destra, con Yann Bisseck a completare la difesa a tre con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

