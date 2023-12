L'anticipazione a parole di Inzaghi trova conferma concreta anche in campo: Benjamin Pavard può tornare a disposizione dell'Inter già domenica sera, quando i nerazzurri faranno visita alla Lazio.

Il difensore francese, ai box dalla vincente trasferta di Bergamo contro l'Atalanta per l'infortunio al ginocchio sinistro, nella giornata di oggi si è allenato con il resto della squadra: come si vede in alcuni scatti pubblicati su Inter.it, infatti, l'ex Bayern ha lavorato in campo con il gruppo nonostante il vistoso bendaggio sulla rotula sinistra, ricevendo anche l'abbraccio del connazionale Marcus Thuram.

