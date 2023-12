In vista dell'ostica trasferta di Napoli, Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile dove l'Inter si prepara ad affrontare i campioni d'Italia dopo la strana partita di Lisbona, rende note le ultimissime novità che riguardano la squadra di Inzaghi. Come fa sapere l'emittente satellitare, contro i campioni d'Italia tornerà il piacentino schiererà l'undici tipo utilizzato fino a questo momento, dunque tornerà Yann Sommer tra i pali, difeso da Darmian, De Vrij e Acerbi.

Centrocampo affidato ai soliti cinque: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, alle spalle dei due attaccanti Thuram e Lautaro. Niente da fare per Alessandro Bastoni che anche oggi ha lavorato a parte, esattamente come Benjamin Pavard, sinonimo dunque di una condizione fisica ancora non ottimale, pertanto non partirà con il resto della squadra per il capoluogo campano.

