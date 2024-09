Arrivano conferme sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi per Monza-Inter, match in programma tra meno di tre ore all'U-Power Stadium. Stando alle ultime di Sky Sport, in difesa, osserverà un turno di riposo Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto pronto a sostituirlo come braccetto mancino in una difesa completata da Stefan de Vrij e da Benjamin Pavard. In mezzo al campo, regia affidata a Kristjan Asllani, visto le condizioni non propriamente ottimali di Hakan Calhanoglu; ai lati dell'albanese ci saranno Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, mentre sulle fasce correranno Federico Dimarco e Matteo Darmian. Davanti nessuna sorpresa: largo ai titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!