Simone Inzaghi ha alcuni dubbi da sciogliere in vista del big match di domani contro il Porto. Sky Sport prova a prevedere le possibili scelte del tecnico. Allo stato attuale, Edin Dzeko parte in una posizione di vantaggio rispetto a Romelu Lukaku come partner offensivo di Lautaro Martinez. In difesa Milan Skriniar dovrebbe stringere i denti e partire da titolare. Nel caso in cui venisse risparmiato, pronto Matteo Darmian arretrato e Denzel Dumfries sulla fascia. A centrocampo l'allenatore nerazzurro si affiderà a Hakan Calhanoglu in cabina di regia, mentre sulla fascia sinistra Federico Dimarco riprenderà il suo posto, complice anche l'infortunio di Robin Gosens.

Di seguito le probabili formazioni: