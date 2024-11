Vietato perdere punti e turnover praticamente nullo. È questa la strada che ha deciso di seguire Inzaghi in vista di Inter-Venezia, match di grande importanza per la classifica dei nerazzurri dopo il tracollo del Napoli (avversario a San Siro domenica prossima) in casa con l'Atalanta.

Secondo le ultime informazioni raccolte da Sky Sport tra i pali ci sarà la conferma di Sommer, protetto da Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa. Sulle corsie esterne spazio a Dumfries e Dimarco, con Barella e Mkhitaryan ai lati del play Zielinski. In attacco, invece, confermata la coppia Thuram-Lautaro. Possibile chance a gara in corso per Taremi e per i recuperati Acerbi e Calhanoglu.

Inter probabile, si va verso conferma di quanto dato ieri su @SkySport per tutti gli aggiornamenti ci vediamo su #skysport24 sito e app. pic.twitter.com/EULSXplnEc — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 3, 2024

