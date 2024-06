Dopo la visita di oggi pomeriggio in Viale della Liberazione di Giacomo Petralito, agente che cura anche le intermediazioni per Paulo Dybala, Gianluca Di Marzio in diretta su 'Calciomercato L'Originale' su Sky ha confermato le parole del diretto interessato pronunciate ai giornalisti presenti al 'The Corner' (RILEGGILE QUI): la visita di oggi a casa Inter non ha nessun legame con l'attaccante argentino, in passato inseguito dai nerazzurri.

A conferma del fatto che non si sia trattato di un incontro di mercato il giornalista esperto di mercato, che peraltro precisa come l'Inter non sia attualmente interessata all'ex Juventus, rende nota l'assenza del direttore sportivo dei campioni d'Italia Piero Ausilio negli uffici di Porta Nuova.

