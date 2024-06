Dopo essere passato nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, per un breve incontro con la dirigenza, l'agente Giacomo Petralito si è soffermato per rispondere alle domande dei cronisti presenti: "E' stata una visita cordiale come si fa con tutti gli amici e con tutti i grandi club. E' andata perfettamente", le sue parole. Prima di non rispondere a parole alla domanda sul ritorno di fiamma dei nerazzurri per Paulo Dybala (solo un pollicione alzato).

Fermato dai giornalisti pochi passi più avanti, Petralito ha aggiunto: "Se ci sono giocatori che fanno al caso dell'Inter in Germania? Lasciate finire l'Europeo". Di seguito il video girato dal nostro inviato:

