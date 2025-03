Anche Francesco Acerbi, così come altri titolarissimi, osserverà un turno di riposo in Inter-Feyenoord di stasera. Simone Inzaghi, infatti, ha sciolto l'ultimo dubbio di formazione nella rifinitura odierna scegliendo di schierare al centro della difesa Stefan de Vrij, che ha smaltito completamente l'affaticamento che ieri lo aveva tenuto lontano dal gruppo. Al pari di Lautaro Martinez che, al contrario dell'olandese, partirà dalla panchina: in attacco, dunque, spazio a Medhi Taremi e Marcus Thuram.

Per quanto riguarda il resto della formazione, solo conferme rispetto alle indicazioni della vigilia: Hakan Calhanoglu, preferito ad Asllani, si sistema ancora in regia, con Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati; i quinti saranno Denzel Dumfries e Carlos Augusto. In difesa, davanti al rientrante Benjamin Pavard e Yann Bisseck completano il trio con De Vrij. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

