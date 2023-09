Appiano Gentile torna pian piano a riempirsi. Dopo Kristjan Asllani, arrivato nella giornata di ieri dopo gli impegni con l'Albania, sono in arrivo oggi a Milano gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Nella giornata di giovedì, invece, sono attesi nel centro sportivo nerazzurro i sudamericani Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. Lo riferisce Sky Sport, lanciando poi anche un indizio di formazione in ottica derby: Henrikh Mkhitaryan, rimasto alla Pinetina per tutto il periodo di sosta, è il giocatore che ha l'assoluta certezza di essere in campo sabato nel derby.

