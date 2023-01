L'Inter lavora a Riyad in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma mercoledì sera al King Fahd International Stadium. L'allenamento di oggi si è concluso da poco, aggiorna Sky Sport: tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo ad eccezione di Brozovic e Handanovic, non recuperabili per il derby. Prima parte con i compagni anche per Lukaku, protagonista poi di una seconda parte intensa incentrata sul lavoro individuale. Secondo l'emittente ci sono chance di vederlo almeno in panchina: i titolari dovrebbero essere Lautaro e Dzeko.