Non solo l'Inter sulle tracce di Albert Gudmundsson, attaccante di proprietà del Genoa. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro pensa al calciatore nel caso in cui dovesse liberarsi qualche slot in attacco, ma sulle tracce dell'islandese c'è anche la Juventus. Le cifre sono molto alte: per il prestito servirebbero 8-10 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato attorno ai 15, ma al momento non è chiaro se il Grifone sia o meno disposto ad accettare una formula di questo tipo.