Davide Frattesi si è messo alle spalle la febbre che lo aveva tenuto ai box ieri e nel pomeriggio di oggi si allenerà in gruppo, alla vigilia della gara contro il Genoa per la quale sarà regolarmente inserito nella lista dei convocati di Simone Inzaghi. Al Ferraris ci sarà anche Stefan de Vrij, che svolgerà l'allenamento completo con i compagni dopo che mercoledì aveva lavorato a parte. Quanto alle scelte di formazione, il dubbio è lo stesso delle ultime ore: Benjamin Pavard o Yann Bisseck in difesa con Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi. Lo riporta Sky Sport.

