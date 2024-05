Simone Inzaghi ha in mente di rivoluzionare l'Inter vista sul campo del Sassuolo sabato scorso operando ben sette cambi di formazione per la partita di domani contro il Frosinone, che apre il programma della 36esima giornata di Serie A. Stando alle informazioni raccolte da Sky Sport ad Appiano Gentile, la difesa verrà modificata per 2/3, con il solo Stefan de Vrij confermato al centro del trio: ai lati dell'olandese spazio a Carlos Augusto, che giocò come quinto a Reggio Emilia, e Yann Bisseck. A centrocampo rarissimo turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan, con Nicolò Barella scelto per completare la mediana assieme a Davide Frattesi e Kristjan Asllani, alla seconda presenza consecutiva dla 1'; sulle fasce correranno Federico Dimarco e Matteo Darmian, favorito su Denzel Dumfries. In attacco dentro la coppia Arnautovic-Thuram.

PROBABILE INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella; Dimarco; Arnautovic, Thuram.