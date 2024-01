Si sta concludendo in questi minuti l'allenamento dell'Inter, al centro sportivo di Appiano Gentile, dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi al gruppo che lunedì sera ha conquistato la Supercoppa italiana a Riyadh. A quattro giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina, Denzel Dumfries, in permesso familiare, non ha partecipato alla seduta. Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, ovvero l'unico acciaccato in casa nerazzurra, domani è atteso il suo rientro in gruppo dopo che nella giornata odierna ha svolto metà lavoro con i compagni e metà individualmente.

Come noto, a Firenze mancheranno gli squalificati Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, i quali dovrebbero essere sostituiti da Kristjan Asllani e Davide Frattesi. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!