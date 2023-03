Quindici-venti giorni. Queste, secondo Sky Sport, le tempistiche che serviranno ad Hakan Calhanoglu per recuperare dalla distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra accusata durante Turchia-Croazia. Il centrocampista turco, che verrà rivalutato dallo staff medico nei prossimi giorni, salterà sicuramente le gare con Fiorentina e Salernitana in campionato e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: Simone Inzaghi ha una piccola speranza di riaverlo a disposizione per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, ma è più facile che recuperi in tempo per il ritorno a San Siro del 19 aprile.