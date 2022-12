Importanti novità in casa Inter. Come riferito da Sky Sport, Brozovic è rientrato ad Appiano in anticipo di un paio di giorni sul suo programma post Mondile, mentre Lautaro è atteso il 30 dicembre in campo (il 29 arriverà in Italia). De Vrij, a parte per un trauma contusivo, potrebbe invece saltare l'amichevole col Sassuolo. Allenamento in gruppo per Correa e D’Ambrosio, sempre più vicini al recupero dai rispettivi infortuni.

