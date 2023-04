Dalle colonne di Repubblica arriva una possibile indiscrezione relativa ai diritti tv per le partite dal 2024 della Serie A. Secondo la testata c'è la possibilità che si arrivi a una co-esclusiva per 9 partite per DAZN e Sky Sport. A quel punto resterebbe esclusa la decima partita che potrebbe essere venduta in esclusiva per 100 milioni di euro. Per quest'ultima partita potrebbe farsi avanti Amazon Prime Video, che con la Champions League ha dimostrato di saper gestire bene anche gli eventi in diretta. L'obiettivo della FIGC è quello di raccogliere un miliardo di euro a stagione e per questo sono al vaglio varie ipotesi.