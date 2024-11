Dopo la terza sosta nazionali della stagione, torna il campionato e ad aprire la giornata è proprio l'Inter di scena a Verona. I nerazzurri iniziano un tour-de-force particolarmente impegnativo e lungo, considerando che la prossima sosta arriverà solo a metà marzo. Fino ad allora, solo Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

QUI VERONA – I gialloblu sono a quota 12 punti e al Bentegodi hanno già battuto Napoli, Roma e Venezia. Zanetti, però, dovrà fare a meno del faro di centrocampo, Duda, infortunatosi in nazionale: in mediana spazio a Serdar e Belahyane. Problemi anche per Coppola, ma c'è il recupero di Dawidowicz. Il tecnico gialloblu dovrà valutare le energie di Suslov e Livramento, reduci dalle fatiche con le proprie nazionali.

QUI INTER – Inzaghi non rischia Calhanoglu: il turco sta bene, ma resta a Milano per precauzione e punta il Lipsia in Champions. Al suo posto più Asllani di Zielinski per agire tra Barella e Mkhitaryan. Quella del regista è l'unica assenza poiché Carlos Augusto è totalmente recuperato e si candida per una maglia dal 1'. In difesa psazio a Bisseck che dovrebbe far rifiatare Pavard. A destra partirà Darmian, mentre la grande sorpresa potrebbe riguardare l'attacco: Correa è in vantaggio su Lautaro, Arnautovic e Taremi per affiancare Thuram.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harraoui, Lazovic; Tengstedt.

Panchina: Perilli, Berardi, Coppola, Daniliuc, Ghilardi, Faraoni, Okou, Corradi, Dani Silva, Cisse, Alidou, Sishuba, Kastanos, Sarr, Lambourde, Livramento, Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Frese, Duda, Cruz.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Palacios, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Frattesi, Zielinski, Lautaro, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calhanoglu.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Dei Giudici e Ceccon.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Serra (Marini).

