Continua il campionato dell'Inter che ospita stasera al Meazza il Sassuolo. I nerazzurri arrivano all'appuntamento forti di cinque vittorie su cinque e non intendono fermarsi, provando a strappare in testa subito in avvio di stagione, ben consapevoli che non sarà facile contro la squadra di Dionisi, reduce dall'affermazione per 4-2 sulla Juventus.

QUI INTER – Inzaghi cambia ma non tanto: una strategia obbligata considerando le partite ravvicinate e qualche defezione di troppo che rischia di scombinare i piani. Rispetto al successo di Empoli, si prevedono i ritorni dall'inizio di Dumfries e Barella, mentre tirano il fiato Pavard e probabilmente Frattesi (nelle ultime ore le quotazioni di Mkhitaryan sono nuovamente in rialzo...). Ballottaggio a sinistra: Dimarco potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Carlos Augusto. In mezzo, quindi, pare rinviata la possibilità di vedere per la prima volta insieme dall'inizio Barella e Frattesi ai lati di Calhanoglu. Davanti ancora Thuram con Lautaro nonostante la forma di Sanchez sia decisamente in aumento. Fuori causa ancora Cuadrado e Sensi oltre, ovviamente, ad Arnautovic.

QUI SASSUOLO – Emiliani rinvigoriti dalle quattro sberle rifilate alla Juve dopo il capitombolo di Frosinone. Dionisi ha più di un dubbio: Consigli è recuperato, ma Cragno resta il favorito per la porta; Toljan o Pedersen per la fascia sinistra; Viti in vantaggio su Tressoldi; Obiang insidia Boloca per far coppia con Henrique; Defrel potrebbe partire dall'inizio al posto dell'ex Pinamonti. Ai box Alvarez.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Bisseck, Dimarco, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, Sensi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Obiang, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Defrel.

Panchina: Consigli, Pegolo, Missori, Tressoldi, Miranda, Pedersen, Racic, Boloca, Volpato, Lipani, Thorstvedt, Mulattieri, Ceide, Castillejo, Pinamonti.

Allenatore: Dionisi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alvarez.

ARBITRO: Massimi.

Assistenti: M. Rossi e Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Di Bello.

Var: Abbattista (Guida).

