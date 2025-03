Con mezza qualificazione ai quarti di Champions League messa in cassaforte dopo il 2-0 del De Kuip, l'Inter torna in campo per provare a dare una nuova stoccata alla concorrenza e dormire per una notte sul comodo cuscino del +4. Per riuscirci occorre battere il Monza fanalino di coda della classifica di Serie A.

QUI INTER – Inzaghi torna a respirare: dopo Sommer, già in panchina a Rotterdam, riecco tra i convocati pure Carlos Augusto. E così si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel dell'emergenza sulle fasce. Darmian, Dimarco e Zalewski sono ancora ai box, ma la prestazione di Bastoni con il Feyenoord e il reintegro del brasiliano sembrano poter tamponare l'emorragia a sinistra. Turnover ragionato come di consueto: rispetto a mercoledì, riecco dal 1' Calhanoglu e Mkhitaryan. Martinez confermato tra i pali così come Pavard-De Vrij-Acerbi in difesa e Dumfries a destra. In attacco, invece, possibile riposo iniziale per Lautaro: pronto Correa, con Arnautovic e Taremi in panchina.

QUI MONZA – Anche Nesta ha i suoi problemi, a partire dalla classifica. Per quanto riguarda le assenze, restano in infermeria i vari Akpa Akpro, Sensi, Gagliardini, Carboni e Caldirola ai quali si è aggiunto Ciurria, oltre a Pessina convocato ma non in grado di scendere in campo. Recuperati, invece, Castrovilli e Caprari. Si va verso la conferma del 3-5-2 con l'interista Palacios (in prestito ai brianzoli) in difesa con l'altro grande ex D'Ambrosio e duello Mota Carvalho-Keita per affiancare uno tra Ganvoula e Petagna.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Darmian, Zalewski, Dimarco.

MONZA (3-5-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Ganvoula.

Panchina: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Birindelli, Pessina, Castrovilli, Martins, Forson, Colombo, Caprari, Vignato, Mota Carvalho, Petagna.

Allenatore: Nesta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ciurria, Akpa Akpro, Sensi, Gagliardini, Carboni, Caldirola.

ARBITRO: Zufferli.

Assistenti: Berti e Cipressa.

Quarto ufficiale: Cosso.

Var: Gariglio (Meraviglia).

