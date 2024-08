Rieccoci qui. Con una stella in più. L'Inter campione d'Italia riparte da Genova, uno dei pochi campi rimasto tabù sotto la gestione Inzaghi: sempre pareggi per i nerazzurri da quando il Demone di Piacenza è seduto sulla panchina. Un motivo in più per partire a razzo e chiarire immediatamente le premesse della nuova stagione: Lautaro e compagni hanno ancora tanta fame.

QUI GENOA – Estate complicata per Gilardino, che ha perso in rapida successione Retegui e Gudmundsson. La società ha investito su Vitinha e ieri è stato ufficializzato Pinamonti, ma la squadra appare ancora incompleta. Peraltro, ai già noti guai di Ankeye, Marcandalli e Matturro si è aggiunto il forfait di Ekuban. Probabile la conferma del 3-5-2 con Messias-Vitinha tandem inedito in attacco.

QUI INTER – Inzaghi riparte dalla certezze: squadra che (stra)vince non si cambia. E allora, complici anche i malanni di Taremi e Zielinksi, gli unici arrivi dal mercato per quanto riguarda gli uomini di movimento, riecco ancora i 'soliti noti'. Il dubbio è quello in difesa per il ballottaggio tra Bisseck e Pavard, con il tedesco in vantaggio per una questione di condizione fisica. Recuperati Bastoni e Calhanoglu. In porta confermatissimo Sommer nonostante l'arrivo di Martinez (proprio dal Genoa). In attacco, infine, nonostante le zero amichevoli, riecco capitan Lautaro, fresco di rinnovo: il Toro è il favorito per affiancare Thuram. Oltre a Taremi, recuperato anche lui, in panchina vanno Arnautovic e Correa dopo un'estate colma di voci di mercato.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.

Panchina: Leali, Sommariva, De Winter, Calvani, Sabelli, Thorsby, Bohinen, Ekhator, Fini, Papadopoulos.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ankeye, Marcandalli, Matturro, Ekuban.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Pavard, Fontanarosa, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Vrij, Zielinski, Buchanan.

ARBITRO: Feliciani.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Di Paolo (Guida).

