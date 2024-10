L'uomo copertina di Roma-Inter scelto da Il Messaggero non poteva che essere Davide Frattesi, il grande ex che il quotidiano definisce 'un rimpianto lungo sette anni' per i giallorossi. Col senno di poi, si sottolinea sul quotidiano, il club capitolino si è pentito di averlo ceduto troppo frettolosamente al Sassuolo nel 2017, tanto che successivamente ha provato anche a riportato a casa base ma senza esito perché nel frattempo il valore del suo cartellino è schizzato alle stelle.

Due estati fa, con un grande sforzo economico, se lo è assicurato l'Inter, laddove è diventato 'l'uomo in più'. E di riflesso, evidenziano i colleghi, 'l'uomo mancante' per i giallorossi, colui il quale avrebbe fatto comodo a Ivan Juric. "E in tribuna i rimpianti non si placheranno", si legge.

