TORINO-INTER 0-0

LIVE MATCH

17.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio. 

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IL TABELLINO
TORINO-INTER 0-0

TORINO: 1 Paleari; 23 Coco, 44 Ismajli, 77 Ebosse; 20 Lazaro, 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 33 Obrador; 10 Vlasic; 18 Simeone, 19 Adams.

In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 4 Prati, 8 Ilic, 13 Maripan, 17 Kulenovic, 22 Casadei, 34 Biraghi, 35 Marianucci, 61 Tameze, 91 Zapata, 92 Njie.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Crezzini VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 17:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.