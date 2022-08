18' - Piccolo pasticcio di De Vrij, che si rifugia in fallo laterale. Poco dopo arriva il primo corner per lo Spezia.

19' - Cross di Bastoni, facile per Dragowski.

20' - Altro errore in alleggerimento per De Vrij, che mette in difficoltà Handanovic. Ne nasce un altro corner per le Aquile.

21 ' - Ribaltamento per l'Inter su errore di Nzola, Lautaro calcia trovando un corner.

24' - Brozovic si lamenta con Ghersini per un fallo fischiato contro di lui.

28' - Duello Gyasi-Dimarco, il capitano dello Spezia spinge a terra l'avversario. Ghersini non ritiene di intervenire.

30' - Bastoni recupera un pallone e prova a lanciare Agudelo che non riesce a contrattare la sfera, rimessa Inter.

32' - Lautaro! Grandissima chance per il Toro che recupera un tiro deviato due volte di Brozovic ma il suo tiro non inquadra la porta.

IL GOL DI LAUTARO : Grande lavoro di Lukaku che calamita un pallone lungo e fa la sponda per l'argentino che di prima intenzione calcia un bolide rasoterra sul quale Dragowski nulla può. E' tornata la LuLa.

39' - Fallo su Dimarco ancora di Caldara, punizione interessante per l'Inter.

40' - Sventagliata di Brozovic a lanciare Dimarco, la palla è però troppo profonda e scappa in fallo di fondo.

41 ' - Dumfries si fa ingolosire e prova il tiro davanti a Dragowski che riesce a respingere col piede. Lukaku, in mezzo all'area da solo, rimane basito.

43' - Traversa di Lukaku! Svetta su Nikolaou il belga sul lancio di Bastoni, montante preso in pieno a Dragowski battuto.

44' - Altra grandissima occasione per Lautaro, che non tiene la palla bassa sul tiro al volo.

45' - Non c'è recupero: l'Inter arriva al riposo sull'1-0 contro lo Spezia, grazie al gol di Lautaro Martinez al 35esimo.

INTERVALLO - Una gara con un unico motivo: l'Inter che attacca, lo Spezia che prova a resistere. Occasioni a pioggia per i nerazzurri, che riescono però ad aprire la scatoletta solo al 35esimo con l'intuizione di Romelu Lukaku che agevola la conclusione vincente di Lautaro Martinez. Controllo agevole per la squadra di Simone Inzaghi, contro uno Spezia che oltre all'ordine difensivo sin qui ha fatto vedere davvero molto poco.

16' - Altro numero del Toro, atterrato a metà campo da Caldara.

15' - Dimarco si coordina e prova il tiro al volo, respinge un difensore.

14' - Fa tutto Lautaro che si incunea in area e tira, attento Dragowski.

12' - Cross di Dumfries a cercare Dimarco, Gyasi si rifugia in corner.

9' - Flipper clamoroso in area bianconera sulla punizione di Calhanoglu, con Dumfries, Lautaro e Bastoni che non riescono a ribadire in porta complici gli interventi di Dragowski.

8' - Brutto fallo di Bastoni su Barella. Poco prima, grande recupero di Dumfries a metà campo.

6' - Dumfries sbaglia il cross di ritorno per Lukaku, poi va a recuperare la palla di rabbia su Bourabia.

4' - E quattro... fermato Dimarco.

3' - Terzo fuorigioco in meno di tre minuti, stavolta tocca a Dumfries lanciato da Calhanoglu.

2' - Bastoni prova il lancio improvviso per Lukaku che non aggancia, ma anche qui era tutto vano per fuorigioco.

1' - Subito strappo di Barella a servire Calhanoglu beccato in offside.

----

20.45 - Calcio d'inizio in perfetto orario a favore dello Spezia: PARTITI!

20.44 - Handanovic e Gyasi vanno alla scelta del campo. La Curva Nord espone uno striscione: "Forza ragazzi, ricominciamo a vincere insieme"

20.42 - Le due squadre entrano in campo.

20.35 - Qualche piccolo problema alla caviglia per Hakan Calhanoglu durante il riscaldamento. Ma il turco sarà regolarmente della partita.

20.31 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

----

IL TABELLINO

INTER-SPEZIA 1-0

MARCATORE: 35' Lautaro Martinez

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 42 Agoumé.



Allenatore: Simone Inzaghi.

SPEZIA: 69 Dragowski; 29 Caldara, 14 Kiwior, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 6 Bourabia, 7 Sala, 20 Bastoni, 13 Reca; 33 Agudelo; 18 Nzola.

In panchina: 1 Zoet, 40 Zovko, 2 Holm, 8 Ekdal, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 23 Capradossi, 24 Kovalenko, 28 Ellertsson, 30 Maldini, 44 Strelec, 77 Bertola, 89 Balde Sanca.

Allenatore: Luca Gotti.Arbitro: Ghersini. Assistenti: Di Iorio - Raspollini. Quarto uomo: Santoro. Var: Marini. Assistente Var: Guida.

Note

Corner: 6-2

Recupero: 1°T 0'.