INTER-LECCE 1-0 (5' Darmian)

HALFTIME REPORT - Il colpo di testa vincente di Matteo Darmian dopo appena cinque minuti di gioco farebbe presagire una serata decisamente comoda per l'Inter. Però il Lecce non ci sta a fare da sparring partner e si dimostra vivo, nonostante qualche svarione in difesa. La squadra di Inzaghi dal canto suo gioca a velocità di crociera, ha anche qualche occasione per allargare la forbice ma a volte latita nel trovare le misure tra i reparti. Match comunque in controllo in questo primo tempo.

48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce grazie al gol di Matteo Darmian.

47' pt - Brivido per l'Inter: Krstovic mette in mezzo, palla che rimbalza su Acerbi e favorisce Rafia che viene chiuso in corner da Calhanoglu.

46' pt - Dimarco prova un tentativo al volo velleitario che finisce abbondantemente fuori.

45' - Caparbio Calhanoglu, che dopo un errore su un passaggio va a recuperare il pallone. Due minuti di recupero.

43' - Taremi prova a servire in profondità Thuram, che però non capisce le intenzioni del compagno.

42' - Gallo sfiora il pallone che finisce fuori, per l'arbitro è rinvio dal fondo. Deluso Barella che voleva il corner.

42' - Cross di Banda telefonato per Sommer, che legge la traiettoria e para comodo.

38' - Taremi riceve in area e prova a scaricare per Mkhtiaryan, anticipato da Gallo in corner. Thuram aveva tagliato sul secondo palo.

37' - Inter che ora congela un po' il possesso palla.

36' - Applausi per Darmian che chiude alla grande Krstovic con una diagonale.

34' - Thuram punta Baschirotto e parte, poi crossa cercando Pavard anticipato da Gallo.

33' - Rientro in difesa mostruoso di Mkhitaryan che sbarra la strada al lanciato Dorgu, costringendolo alla ritirata.

32' - Dimarco prova il colpo a sorpresa da punizione, Falcone vola sul secondo palo e respinge.

31' - Primo ammonito del match è Gallo, che ferma in maniera rude Darmian.

30' - Altro scambio Taremi-Thuram, stavolta è il primo che cerca di incunearsi in area ma viene controllato bene dai difensori avversari.

28' - Si riparte con un rinvio dal fondo per Falcone.

25' - Di Marco chiama il cooling break. Inzaghi catechizza il suo duo d'attacco prendendo pure Taremi per mano...

24' - Furia di Barella, che accusa Di Marco di non aver sanzionato un fallo di Banda che gli leva palla lanciandosi in avanti.

23' - Taremi prova il numero clamoroso, una rovesciata in area da solo sul cross di Darmian. L'ex Porto manca la palla, ma alla fine arriva un corner.

22' - Taremi prova il velo per Thuram poi mette la punta sul pallone servendo però Falcone.

21' - Krstovic prova la conclusione dalla distanza approfittando dell'attimo di ritardo di Acerbi, ma spara il pallone in curva.

18' - Acerbi toglie la palla a Dorgu, ma Di Marco sanziona la trattenuta del difensore nerazzurro.

15' - Corre un rischio Pavard sul rimpallo dopo cross di Banda colpendo col petto, Dimarco fa ampi cenni di non intervento.

14' - Erroraccio di Gaspar bruciato da Dimarco che cerca Darmian in area, Falcone respinge di mano su Barella che controlla e calcia al volo. Baschirotto ci mette la testa e fa muro.

13' - Cross da dimenticare di Banda, palla in fallo laterale dall'altra parte del campo.

11' - Lancio al fulmicotone di Barella che trova Taremi in area. L'iraniano per poco non arriva in allungo sul pallone, para Falcone.

9' - Thuram prova a scattare in contropiede, Banda lo atterra.

7' - Lecce che reagisce: tiro da fuori di Banda, palla alta.

IL GOL DI DARMIAN - Mkhitaryan vede l'imbeccata di Calhanoglu e lo serve. Il turco mette all'indietro per il cross di Dimarco in mezzo. Taremi corregge di testa quel tanto che basta per mandare Banda in tilt e trovare Darmian che con un morbido colpo di testa fa secco Falcone.

5' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEOOOO DAAAAAAAAAAAARMIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNN!!!

4' - Errore Barella-Mkhitaryan, il capitano ferma Krstovic che si era impossessato del pallone.

3' - Combinazione di prima tra Thuram e Taremi con Barella che si inserisce sul velo dell'iraniano, libera la difesa leccese.

2' - Stessa scena nell'altra area, Bastoni di testa appoggia per Sommer correggendo un tocco di Acerbi non perfetto.

2' - Disimpegno all'indietro di Gallo su Falcone, che riesce ad arrivare prima dell'accorrente Darmian.

20.47 - Sarà del Lecce il primo pallone del match: PARTITI!

20.46 - Scambio di gagliardetti e sorteggio per Barella e Baschirotto.

20.43 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

20.42 - Guadagnano il tunnel le due squadre, saluti tra Baschirotto e Sommer.

20.31 - Le due squadre tornano in campo dopo il riscaldamento. Fra pochi minuti sarà Inter-Lecce.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 1-0

MARCATORE: 5' Darmian

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.



In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Gaspar, 25 Gallo; 20 Ramadani, 75 Pierret; 22 Banda, 8 Rafia, 13 Dorgu; 9 Krstovic.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 5 Berisha, 7 Tete Morente, 10 Oudin, 14 Helgason, 23 Burnete, 27 McJannet, 29 Coulibaly, 36 Marchwinski, 50 Pierotti.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti - Mokhtar. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Abisso. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Ammoniti: Gallo (L)

Corner: 5-2

Recupero: 1°T 2'.

