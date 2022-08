INTER-CREMONESE 2-0 (12' Correa, 38' Barella)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-CREMONESE

21.45 - In un martedì sera di fine agosto, sono arrivati in 70.750 sugli spalti di San Siro per assistere a questo match.

21.44 - Si scalda Zanimacchia, pronto a rilevare Ascacibar.

INTERVALLO - La Cremonese non si snatura, come aveva promesso il suo allenatore Massimiliano Alvini alla vigilia. E non ci sta a porgere anche l'altra guancia, anche a costo di rischiare di essere colpita dall'Inter negli spazi. Cosa che accade puntualmente, con i nerazzurri che chiudono in vantaggio per 2-0. Vantaggio frutto di due gol da imprimere sui manuali del calcio: il primo alla voce 'ripartenza perfetta' dopo calcio d'angolo grigiorosso, innescata da Nicolò Barella e conclusa da Joaquin Correa con un tap-in dopo respinta di Radu sul tiro di Edin Dzeko. Il secondo alla voce 'gol d'autore', con azione innescata da Denzel Dumfries e conclusa con la splendida girata volante di Nicolò Barella.

----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter avanti per 2-0 grazie alle reti di Correa e Barella.

46' pt - Un minuto di recupero.

44' - Dzeko difende palla e si invola in area spostando tutti di fisico, poi però scarica per Dumfries non trovando il tiro. Gioco fermo, Escalante a terra ma c'è punizione per l'Inter.

43' - La difesa spazza evitando il tocco in porta di Dessers, Cremonese che non si vuole rassegnare.

IL GOL DI BARELLA: Un gol da manuale del calcio, nato dalla potenza di Dumfries, proseguito dal tocco morbido di Correa per Calhanoglu dal quale parte l'assist per lo splendido tiro al volo di Barella che mette la palla lì dove Radu non può mai arrivare.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! NICOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOO BAREEEEEEEEEEEEEELLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAA!!

37' - Handanovic esce a valanga su Dessers, ma l'azione era comunque vana per fuorigioco dell'ex Feyenoord.

36' - Fourneau fischia fallo di Darmian che ha atterrato Ghiglione, il difensore nerazzurro non è convinto.

35' - Pickel interviene irregolarmente su Calhanoglu, punizione per l'Inter.

33' - Cerca l'inserimento Dumfries sul lancio di Dimarco, Quagliata lo segue e copre la palla che finisce sul fondo.

32' - Calhanoglu rincorre per 40 metri Aiwu, respingendo un suo cross.

29' - Sul corner da sinistra, Skriniar prova a colpire il palone ma finisce col prendere Radu.

28' - Correa pescato ottimamente da Calhanoglu prova il tiro, Bianchetti lo ferma.

27' - In uno scontro con Dessers, Dimarco perde lo scarpino sinistro.

26' - Calhanoglu prova il lancio lungo per Dumfries, palla troppo lunga.

25' - Dimarco si accentra e tira, palla alta.

25' - Palla che balla a ridosso dell'area nerazzurra prima che Dessers provi il tiro controllato da Handanovic.

24' - La partita è divertente, le due squadre si battono senza esclusione di colpi.

21' - La Cremonese c'è, Pickel ha la palla del pareggio ma trova pronto Handanovic.

20' - Spalla a spalla Dumfries-Quagliata, è l'assistente Yoshikawa a segnalare il fallo dell'olandese.

18' - Escalante cerca il velo per Quagliata, che però era troppo indietro per arrivare sul pallone.