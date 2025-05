INTER-BARCELLONA 2-0 (21' Lautaro Martinez, 45' Calhanoglu (R))

HALFTIME REPORT - Un primo tempo che va come meglio non poteva andare: con ferocia, rabbia e determinazione, l'Inter tiene a bada i tentativi di sfuriata del Barcellona e appena vede un varco, ci si butta a capofitto. Riuscendo anche a crearselo da sola, come quando Federico Dimarco strappa palla a Dani Olmo e la appoggia su Denzel Dumfries, bravo a scaricare su Lautaro Martinez che a porta praticamente vuota trova il vantaggio. Ed è sempre Lautaro che subisce l'intervento a valanga di Pau Cubarsì, che sembra pulito ma in realta il giovane centrale catalano interviene netto sul piede in area blaugrana: rigore che Hakan Calhanoglu trasforma. Subito dopo, scintille che rischiano di diventare un incendio tra Francesco Acerbi e Inigo Martinez, che macchiano un bel primo tempo.

45' + 3' - Finisce il primo tempo con Acerbi che ancora vuole farsi giustizia su Inigo Martinez, trattenuto dalla panchina: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Barcellona, decidono sin qui i gol di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

45' + 2' - Il VAR controlla quanto accaduto e non evidenzia situazione da cartellino rosso. Il recupero era di un minuto, ma si prosegue.

45' + 1' - Storie molto tese tra Acerbi e Inigo Martinez, per cause da chiarire. Bisseck prova a calmare il compagno.

45' - Calhanoglu va dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! Szczesny spiazzato, il turco non fallisce.

44' - Marciniak va all'on field revew. Torna e decide: calcio di rigore per l'Inter.

43' - Attenzione, VAR in corso. Intanto Lautaro resta a terra.

42' - Grande chiusura di Cubarsì su Lautaro in area, l'intervento appare pieno sul pallone. San Siro fischia.

41' - Calhanoglu! Gran palla per il turco che però strozza un po' la conclusione mandando il pallone fuori di centimetri.

40' - Thuram lancia Dumfries che si mangia la corsia di destra ma rimane troppo solo, guadagnando comunque una rimessa.

37' - Tiro di Mkhitaryan che sibila a pochi centimetri dal palo di Szczesny.

36' - Pressing feroce del Barça e recupero su Lautaro, cross di Yamal fuori. A fine azione, ammonito Calhanoglu per un fallo precedente su Dani Olmo.

35' - Dimarco non pensa ai guai in marcatura su Yamal: altra piccola stecca ai danni del gioiellino.

34' - Olmo atterra Dimarco davanti a Marciniak, solo punizione per i blaugrana. Sugli sviluppi della punizione, Yamal mette un pallone goloso per Ferran Torres che mette il piede ma manda fuori. Aveva anche toccato per Raphinha, in fuorigioco...

30' - Sbaglia Barella, recupera Raphinha che mette in mezzo per Torres. Il cui tiro è intercettato da Acerbi che manda in corner.

30' - Pedri riceve palla e si trova con un raggio ampio di libertà. Il centrocampista prova il tiro che finisce alto.

28' - Yamal lancia Dani Olmo che punta l'area e calcia, conclusione deviata in corner da Acerbi.

26' - Per il VAR il tocco è involontario per palla improvvisa, Marciniak fa proseguire.

25' - Rischio per l'Inter: palla di Pedri, Acerbi tocca il pallone forse con un braccio prima che finisca fuori. VAR al lavoro...

24' - Yamal fermato da tre persone non guadagna nemmeno corner. Poi protesta per un presunto fallo ai suoi danni.

IL GOL DI LAUTARO: Grande recupero di Dimarco poco oltre l'area blaugrana, passaggio per Dumfries che si trova solo davanti a Szczesny. L'olandese vede Lautaro sulla sinistra e scarica sui suoi piedi, il colpo del Toro è implacabile e per l'ex Juve non c'è nulla da fare.

21' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

21' - Thuram atterrato al limite dell'area, per Marciniak non è fallo. L'azione prosegue col tiro potente di Barella che Szczesny prima alza poi blocca.

19' - Calhanoglu riceve da Dimarco e prova la conclusione diretta: deviazione e terzo calcio d'angolo.

17' - Bravo Bastoni che salta la prima pressione, va in avanti e serve Mkhitaryan il quale mette in mezzo dove Lautaro è pronto ma viene anticipato da Inigo Martinez in corner.

16' - Thuram riceve da Mkhitaryan stavolta in posizione regolare, il francese prova a colpire ma prende male la palla senza nemmeno trovare il corner.

15' - Primo tiro di Yamal che si accentra e calcia, pallone centrale bloccato da Sommer.

13' - Szczesny anticipa Thuram trovatosi a tu per tu col portiere polacco, ma lanciato da Lautaro in evidente offside.

10' - Dumfries si libera di Martin ed entra in area puntando in maniera prolungata Inigo Martinez invece di scaricare per Thuram, la difesa catalana libera.

9' - Numero di Yamal che ubriaca due difensori con un colpo di tacco, poi mette in mezzo dove Bastoni e Bisseck riescono a chiudere.

7' - Calhanoglu prova il cambio di fronte per Dumfries, che però non aggancia il pallone.

6' - Garcia deve trattenere vistosamente Dimarco per fermarne la progressione, punizione Inter.

5' - Errore di Barella, recupera il Barça. Yamal prova il tiro cross su Raphinha ma il pallone è troppo profondo.

4' - Yamal salta Mkhitaryan poi viene affrontato con decisione da Dimarco che lo atterra fallosamente. Protesta la panchina catalana, Marciniak va a rimettere ordine.

3' - Sbaglia Martin un lancio per Raphinha, rimessa per l'Inter.

2' - Contrasto Martin-Dumfries, dopo qualche istante Marciniak fischia punizione per l'Inter.

21.00 - Calcio d'inizio per l'Inter: PARTITI!

20.59 - Sorteggio effettuato tra Lautaro e De Jong.

20.56 - Inter e Barcellona entrano in campo per il prepartita. Il colpo d'occhio di San Siro è da pelle d'oca.

20.54 - Tunnel che porta al campo pieno, mentre San Siro canta a squarciagola.

20.44 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-BARCELLONA 2-0

MARCATORI: 21' Lautaro Martinez, 45' Calhanoglu (R)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA: 25 Szczęsny; 24 Eric Garcia, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martínez, 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

In panchina: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 9 Lewandowski, 10 Fati, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 32 Fort, 44 Farré, 45 Darvich.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Listkiewicz - Kupsik. Quarto ufficiale: Raczkowski. VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Van Boekel.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I)

Corner: 3-2

Recupero: 1°T 3'.

