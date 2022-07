La Repubblica analizza la diffiicile situazione societaria delle due squadre di Milano, Inter e Milan. Per quel che riguarda la realtà nerazzurra, si racconta di quanto avvenuto ieri, con gli ultrà saliti a parlare con la dirigenza. "I dirigenti nerazzurri, agli ultrà, di garanzie non ne hanno date: la proprietà cinese pretende che dal mercato salti fuori qualche decina di milioni, e se il Paris Saint Germain ne offrirà 70, il centrale slovacco partirà - si legge - Il club brucia 10 milioni di cassa ogni mese. Suning ha caricato sulla società e sulla controllante debiti complessivi per oltre 700 milioni, mettendo a garanzia le entrate da diritti tv, anche future, e la maggioranza delle azioni. Non ha più nulla da impegnarsi. Da qui alla fine dell’anno, le strade possibili sono tre: vendere il club tutto intero (ma gli Zhang non sembrano ancora intenzionati a farlo), fare cassa cedendo i giocatori migliori per tirare avanti, ed è quello che i tifosi temono, o pompare soldi freschi nel club come sta facendo, ad esempio, la Juventus. Ma questa terza via sembra improbabile".