Milan Skriniar è ancora la pista prioritaria per Luis Campos, ma il Paris Saint-Germain si sta cautelando seguendo il profilo di Mohamed Simakan, difensore del Lipsia. La notizia è riportata oggi da L'Equipe. Il PSG è convinto di avere ancora delle chances di prendere lo slovacco e anche il tecnico Galtier è ottimista in tal senso, così come c'è fiducia di cedere Thilo Kehrer, ma nel frattempo a Parigi ci si sta cautelando.

Simakan è valutato 40 milioni di euro dal Lipsia e ha un contratto fino al 2026.