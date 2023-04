Il Sole 24 Ore sottolinea oggi il ritorno di fiamma da parte del fondo di private equity Investcorp per l' Inter . "Starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori, probabilmente player sempre del Bahrein", si legge sul quotidiano, secondo cui il gruppo finanziario avrebbe provato ad acquistare anche il Milan , prima che Elliot optasse per RedBird . "L’operazione era quindi svanita al fotofinish, ma non le velleità e l’interesse per il settore", si legge.

"Il gruppo del Bahrein - prosegue Il Sole - rappresenta una delle aree geografiche vicine al Golfo Persico che, per ora, è rimasta esclusa dai grandi investimenti nei maggiori campionati europei di calcio. A dimostrare, in più occasioni pubbliche, l’interesse per questa area d’investimento è stato anche Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, banchiere e imprenditore omanita, ex pilota militare della Royal Air Force of Oman, ex presidente della Banca nazionale di Oman, dal 2015 presidente esecutivo di Investcorp".

Uno degli ostacoli alla vendita del club finora è stata la richiesta di Steven Zhang da 1,2 miliardi di euro, inoltre il presidente ha sempre smentito di voler vendere. Passa però il tempo e si avvicina anche la scadenza del rimborso del prestito di Oaktree. "Le opzioni a disposizione si stanno restringendo, ma i potenziali compratori esteri restano, al momento, ancora abbastanza timidi sul dossier per capire meglio l’evolversi della situazione", ricorda ancora Il Sole.