Sono due gli obiettivi di Steven Zhang per la fine della stagione: lo scudetto della seconda stella e il rifinanziamento del prestito di Oaktree da 275 milioni di euro, arrivati a 350 con gli interessi.

La cessione, scrive Il Sole 24 Ore, non è nei piani, tranne per super offerte. Superato il tentativo di Bc Partners e qualche discussione nel Golfo Persico, anche negli ultimi incontri con Goldman Sachs la proprietà avrebbe chiesto di costruire l'architettura finanziaria del nuovo prestito. Goldman è disponibile a rifinanziare, ma un prestito così non è facile da strutturare e servono nuove garanzie.

Dalla propria parte Oaktree sarebbe stata già contattata da potenziali acquirenti. Sono concrete le probabilità che si veda lo stesso film visto col Milan nel passaggio da Yonghong Li a Elliott, con la differenza che Oaktree non ha alcuna intenzione di gestire il club.

La buona notizia è che i tassi d'interesse dovrebbero calare nel 2024. Inoltre la sentenza della Corte Ue sulla Superlega sta facendo lievitare le valutazioni dei maggiori club europei. La sensazione del mercato è infatti che la torta da dividere sita diventando più grande.