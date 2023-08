Gli ultimi aggiornamenti in casa Inter sul fronte societario arrivano dalle pagine de Il Sole 24 ore. Il noto quotidiano di stampo finanziario riferisce infatti che Steven Zhang sta posticipando le trattative per rifinanziare i debiti nei confronti del fondo californiano Oaktree: il presidente nerazzurro avrebbe ricevuto il consiglio dei suoi consulenti di attendere alcuni mesi prima di avviare i discorsi ch elo riguardano in prima persona.

L'auspicio del rappresentante di Suning è di riuscire a sedersi al tavolo in condizioni di mercato più favorevoli e con tassi di interesse meno elevati rispetto agli attuali. Il Sole 24 Ore individua due scenari: uno è quello che porta a rifinanziare direttamente con Oaktree, l'altro conduce alla ricerca di un altro operatore finanziario. Motivo per cui sono stati avanzati contatti preliminari con altri 'credit fund' per valutare l’interesse a un rifinanziamento che comunque, nel contesto attuale, potrebbe avvenire a tassi di interesse più alti rispetto a due anni fa (si parla del 16%). Finanziamenti che sarebbero di tipo Pik, ovvero con un'esposizione crescente in base agli interessi annuali.

Nei giorni scorsi Calcio e Finanza aveva spiegato che il debito di Zhang nei confronti di Oaktree è salito a quasi 330 milioni di euro entro fine 2022, con una quota da rimborsare di circa 400 milioni di euro entro la scadenza del maggio 2024. "Oaktree, dalla sua posizione di forza, sta aspettando che Zhang prenda l’iniziativa - scrive CF -. Se il debito non verrà ripagato, Oaktree potrebbe esercitare il pegno sulle azioni dell’Inter. Da settembre si prevede una fase complessa, specialmente perché i potenziali acquirenti più solidi per l’Inter sembrano essersi ritirati temporaneamente. Anche se si sono manifestati alcuni potenziali interessati nelle ultime settimane, non sembrano molto credibili".

