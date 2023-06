La notte di Istanbul è indubbiamente l'apice della sua esperienza alla presidenza dell'Inter, e Steven Zhang vuole godersela fino in fondo. La Gazzetta dello Sport riferisce che il numero uno di Viale della Liberazione partirà giovedì insieme a tutta la squadra alla volta di Istanbul, e sta cercando di creare le migliori condizioni possibili perché il suo gruppo affronti al meglio la sfida contro il Manchester City. Compreso un premio collettivo extra rispetto ai bonus individuali previsti dai contratti dei singoli: a tutto il gruppo squadra sarà riconosciuto infatti un bonus in caso di vittoria di 5 milioni di euro, dal quale saranno esclusi lo staff tecnico e l'allenatore Simone Inzaghi.

In caso di vittoria della Champions l'Inter incasserà dalla Uefa 4,5 milioni in più rispetto ai 15 garantiti per la partecipazione alla finale, ma avrà anche altri bonus dagli sponsor. Il gesto di Zhang, che è stato comunicato allo spogliatoio dall'ad Beppe Marotta, è comunque significativo: il presidente vuole che la sua squadra dia l'anima sul campo per vivere una notte di sogni in riva al Bosforo.