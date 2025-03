Thuram e Lautaro ieri erano insieme ad Appiano Gentile: sarebbero dovuti essere uno nel ritiro francese per preparare la rimonta sulla Croazia e un altro in quello argentino per lavorare in vista del "clasico" con il Brasile. E invece no, entrambi a Milano a pensare solo all'Inter. Ma con una differenza: il francese sarà in campo contro l'Udinese, poiché la caviglia che lo tormenta da un mese ormai sembra sulla via della guarigione (prima notizia positiva); l'argentino oggi farà gli esami e capirà meglio l'entità del fastidio muscolare accusato a Bergamo nell'ultimo turno di campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, al di là dei risultati dei test, in casa Inter ci si muoverà con la massima prudenza per evitare rischi di sorta. L’obiettivo è tornare al top con i giusti tempi, magari già per il derby di Coppa Italia di mercoledì 2 aprile.

Inzaghi, però, come al solito, non guarda troppo oltre: testa tutta all'Udinese. Avrà il gruppo riunito a metà settimana, quando giovedì rientreranno anche Taremi e Asllani. Oggi, oltre a Lautaro, anche Dumfries sosterrà gli esami: per lui nel mirino c'è la partita di Monaco di Baviera del prossimo 8 aprile.

E allora saranno certamente tre i big assenti alla ripresa della Serie A: oltre a Lautaro e Dumfries, out anche lo squalificato Bastoni. La seconda buona notizia è che l'intera batteria mancina è tornata, così Simone potrà rimettere al posto di combattimento Dimarco e, nello stesso tempo, arretrare Carlos Augusto proprio nelle terre di Bastoni, come suggerisce la rosea. Darmian, pronto ormai a rientrare in gruppo dopo quasi un mese, sostituirà Dumfries sulla fascia destra. In attacco, invece, non è da escludere una chance dal 1' per Correa.